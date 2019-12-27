الرئيس الجزائري يتعهد بالسير على درب قائد الجيش الراحل

المصدر: الجزائر - وكالات

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالسير على درب الراحل الفريق احمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الذي شيع جثمانه الأربعاء، إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء في العاصمة الجزائرية.

وقال تبون، في رسالة رثاء لقائد الجيش الراحل «نم قرير العين أيها الأخ الكريم يا فقيد الجزائر، أيها القائد الفذ والمجاهد الأبي، فالجزائر ستظل شامخة، محروسة مهابة الجانب، وسنبقى على العهد».

وأشاد تبون بـ «الحشود العارمة والمشهودة» التي شيعت جثمان المجاهد الفريق أحمد قايد صالح إلى مثواه الأخير في «هبة وطنية مؤثرة بالغة المغزى وعميقة الدلالة عبر ربوع الوطن».

وأكد أن «الفقيد أحب الجزائر قولاً وفعلاً وسجل في تاريخه المجيد وقفة الشرفاء الأبطال التي حمى بها الشعب، فأنقذت البلاد من أخطر عاصفة في مرحلة من أصعب المراحل في تاريخ الأمة»، مشدداً على أنه «وهب العمر مثابراً، مواظباً على البذل والتضحية للوطن، وتلكم شيم الوطنيين الخلص الأصفياء».

كما نوه أن «الشعب الجزائري العظيم سيحفظ له في الذاكرة وإلى الأبد مآثره بإجلال وإكبار لما قدمه من تضحيات جسام»، وأن «مشيئة المولى عز وجل قد أرادت أن يفوز بهذه الخاتمة الميمونة، متوجاً بأسمى تقدير وأجل عرفان وأوسع الدعوات بالرحمة والمغفرة».