بعد المراجعة.. تعديل مواقيت «مسيرات العودة»

المصدر: غزة - أ.ف.ب

قررت الهيئة العليا لمسيرات العودة أن يتم وقف مسيرات العودة التي تنظمها للتحضير والتجهيز حتى يوم الأرض في الثلاثين من مارس المقبل لتصبح شهرية وفي المناسبات الوطنية، باستثناء فعاليات اليوم الجمعة.

وأشارت الهيئة في بيان تلاه يسري درويش، أحد الناطقين باسمها في مؤتمر صحافي بغزة، أنها اتخذت قرار وقف فعاليات مسيرات العودة بدءاً من بداية العام المقبل 2020 للتجهيز والتحضير لتصبح شهرياً ابتداء من 30 مارس.

وبينت الهيئة أنه خلال فترة التوقف «سيتم استثمار الفترة الزمنية قبل هذا الموعد (30 مارس) من أجل تشكيل حالة استعداد عالية لإبراز الذكرى السنوية الثانية، والتحشيد والجهوزية الكاملة». وأوضح درويش أن الهيئة «قررت اعتماد برنامج مسيرات العودة لعام 2020، من خلال تنظيم المسيرات شهرياً.. وفي المناسبات الوطنية البارزة». وبين أنه سيبدأ تنفيذ هذا القرار «اعتباراً من 30 مارس، تزامناً مع إحياء شعبنا ذكرى يوم الأرض والذكرى الثانية لانطلاق مسيرات العودة».