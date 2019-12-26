السيسي وترامب يبحثان هاتفياً الوضع في ليبيا وسد النهضة

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" عددا من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إنه تم خلال الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا .

وأكد الرئيس المصري دعم بلاده لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات و الميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره مشددا في الوقت ذاته علي ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

و تم التطرق إلى ملف سد النهضة و أعرب السيسي في هذا الشأن عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة .. بينما جدد ترامب تأكيد اهتمامه و حرصه على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتناول الجانبان عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وأكدا حرصهما على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات .. و أعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل من أجل دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.