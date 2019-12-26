طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في غزة

المصدر: وام

شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم الخميس سلسلة غارات على مواقع وأهداف متفرقة بقطاع غزة.

وهاجمت الطائرات منطقة الميناء الجديدة غرب محافظة خانيونس جنوب القطاع بعدة صواريخ، وذلك بالتزامن مع غارات استهدفت موقع عسقلان شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع .

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا للبحرية التابعة لحركة حماس شمال غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية أنه قد سمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من القطاع جراء الغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن أضرارا لحقت بالمواقع المستهدفة ومحيطها دون أن يبلغ عن إصابات.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إطلاق صاروخ على مدينة عسقلان تصدت له القبة الإسرائيلية كما أعلن متحدث عسكري إسرائيلي.

وكان يتواجد في المدينة عند إطلاق الصاروخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي هدد باغتيال مطلقي الصاروخ حيث اضطر لترك مهرجان انتخابي له والتوجه لمنطقة محمية مع دوي صافرات الإنذار في المدينة.

وفي وقت لاحق قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات سلاح الجو هاجمت أهدافا عسكرية لحماس ردا على إطلاق الصاروخ تجاه عسقلان محملا إياها المسؤولية عن أي هجمات تنطلق من غزة.



