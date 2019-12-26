الإمارات توزع 114 ألف سلة غذائية استفاد منها 600 ألف شخص بالساحل الغربي لليمن

المصدر: وام

قدمت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" خلال " عام التسامح 2019 " .. 114 ألف سلة غذائية متكاملة بما يعادل 462 ألف طن استفاد منها قرابة 600 الف شخص شملت الأسر الفقيرة والمعسرة والنازحين وأسر الشهداء واليتامى وذوي الدخل المحدود والمناطق النائية في الساحل الغربي لليمن الشقيق.

وخلال شهر ديسمبر الجاري وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من أربعة آلاف سلة غذائية على مناطق الساحل الغربي، ولا زالت القوافل الغذائية الإماراتية تتواصل على الساحل الغربي لليمن حيث استقبلت قرية "النخيلة" التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة قافلة جديدة للهلال الأحمر الإماراتي تتكون من 22 طنا من المساعدات الغذائية.

وتعتمد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مسحا دقيقا من قبل فريق متخصص وبالتعاون والتنسيق مع الشخصيات الاجتماعية في المناطق المستهدفة فضلا عما تقدمه ضمن برنامج المساعدات الطارئة لمواجهة الكوارث وإغاثة المناطق المنكوبة جراء قصف المليشيات الحوثية.

وتجسد الزيادة في حجم المساعدات من شهر إلى آخر حرص دولة الإمارات على استيعاب النازحين الجدد والبحث المستمر عن الأسر المتضررة والأسر الأشد فقرا على طول امتداد مديريات الساحل الغربي والسهل التهامي.

وعبر عدد من المستفيدين في قرية "النخيلة" عن جزيل شكرهم لدولة الإمارات حكومة وشعبا، مؤكدين أن تدفق مساعداتها تخفف عن كواهلهم حجم المعاناة التي يعيشونها جراء الحرب المفروضة عليهم من قبل المليشيات الحوثية.