حفتر يبحث مع عقيلة صالح تطورات الموقف الدولي

المصدر: البيضاء - وكالات

بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح مستجدات الموقف الدولي حول الأزمة في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال حفتر في مقر القيادة العامة بالرجمة، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بحضور كل من رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني.

ومحافظ مصرف ليبيا المركزي (البيضاء) علي الحبري. وبحسب شعبة الإعلام الحربي، فإن اللقاء بحث حزمة من الموضوعات المتعلقة بالسياسة الدولية.

وأضافت الشعبة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن اللقاء، الذي حضره أيضاً عدد من القيادات العسكرية، تطرق للنقاش حول الأمور الخدمية والتي تكفل تقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين في مختلف ربوع ليبيا.