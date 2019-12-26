الموازنة الجديدة تثير جدلاً في السودان

المصدر: ■ الخرطوم - وكالات

أثار إفصاح الحكومة الانتقالية في السودان عن نيتها رفع الدعم عن الوقود، جدلاً في أوساط السودانيين بشأن أثر الموازنة الجديدة على حياتهم اليومية.

ومن المرتقب أن تعلن الحكومة في الخرطوم عن الموازنة الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.

ويمكن حالياً شراء خمسة لترات من الوقود في العاصمة السودانية، الخرطوم، بثمن دولار أمريكي واحد، وهو سعر تحت تأثير الدعم الحكومي. إلا أن الموازنة التي تعكف الحكومة الانتقالية على صياغتها، تشير بشكل رسمي إلى رفع الدعم الحكومي عن الوقود، بما يضاعف ثمنه.

وأثارت هذه الأنباء جدلاً واسعاً في الشارع السوداني، ملامحه مخاوف السودانيين من زيادة العبء الاقتصادي عليهم، مما دفع الحكومة إلى تأجيل إعلان مزيد من التفاصيل بشأن الموازنة.

وقال الناطق باسم الحكومة السودانية الانتقالية، فيصل محمد صالح «مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً صباح اليوم الخميس.. سيكون الاجتماع النهائي بعدما تنتهي اللجنة من أعمالها».

وأضاف «خلال هذا الاجتماع، سيوافق المجلس على الشكل النهائي للميزانية، وبعد ذلك يمكن عرضها للإعلام والعموم». وشملت محاولة طمأنة السودانيين تأكيداً حكومياً بأن رفع الدعم سترافقه زيادة في رواتب الموظفين.