مصر تتمسك بمقترحها بخصوص قواعد «سد النهضة»

المصدر: القاهرة - وكالات

أعربت مصر عن تمسكها بمقترحها المقدم، خلال المفاوضات الجارية بينها وبين السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، والخاصة بقواعد ملء وتشغيل السد.

وأكدت مصر سعيها قدماً في مفاوضات سد النهضة «للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد.

وخصوصاً خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطراً جسيماً على مصر، ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة».

جاء ذلك في بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية، نقله التلفزيون المصري. وقدمت مصر صياغة بديلة لربط سد النهضة بالسد العالي بما يحقق مصلحة الطرفين.