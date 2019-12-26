تشييع رسمي وشعبي مهيب لقائد الجيش الجزائري

رافقت حشود جماهيرية غفيرة من مختلف الأعمار جثمان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى مثواه الأخير بمقبرة العالية في العاصمة الجزائرية.

والذي نظمت له جنازة رسمية مهيبة.

وحمل جثمان الفريق قايد صالح على متن عربة مدفعية مكشوفة، رافقها بعض العسكريين وسيارات أمنية عديدة، تولت مهمة إفساح الطريق لتسهيل وصوله إلى المقبرة.

وواجه الموكب الجنائزي صعوبة كبيرة في اتباع المسار المحدد له على مسافة كيلو مترات، بسبب انضمام الآلاف من المشيعين، الذين احتشدوا بساحات قصر الشعب، وأديس أبابا والوئام الوطني وشارع جيش التحرير على الطريق السريع، إلى الموكب رغم التدابير الأمنية المشددة.

وبمحيط مقبرة العالية تجمع الآلاف من الأشخاص ينتظرون وصول الموكب الجنائزي وهم يرددون «الله اكير الجيش والشعب خاوة خاوة والقايد صالح مع الشهداء».

وشبه العديد من الأشخاص في مداخلاتهم عبر مختلف المحطات التلفزيونية الحكومية والخاصة، جنازة الفريق قايد صالح بجنازة الرئيس الأسبق هواري بومدين، الذي شيعه مئات الآلاف من الناس قبل 40 عاماً.

وتقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جموع المعزين وقدم تعازيه لأبناء الفقيد الأربعة، كما قام اللواء سعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجديد بالنيابة، قائد القوات البرية، ومختلف القادة العسكريون، إلى جانب أعضاء الحكومة، بتقديم واجب العزاء. وكان الرئيس تبون أقر حداداً وطنياً لثلاثة أيام، وسبعة أيام للمؤسسات العسكرية.

بينما دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الظهر مباشرة. الجزائر- وكالات