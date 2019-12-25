إلقاء النظرة الأخيرة على قائد الجيش الجزائري

المصدر: د ب ا

ألقى كبار المسؤولين في الجزائر صباح اليوم الأربعاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي توفي صباح أول أمس الاثنين إثر نوبة قلبية داخل منزله عن عمر ناهز 80 عاما.

وتقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جموع المعزين وقدم تعازيه لأبناء الفقيد الأربعة بقصر الشعب الذي وصل إليه جثمان الفقيد صباح اليوم، كما قام اللواء سعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجديد بالنيابة، قائد القوات البرية، ومختلف القادة العسكريين إلى جانب أعضاء الحكومة، بتقديم واجب العزاء.

كما قام بتقديم واجب العزاء أعضاء السلك الدبلوماسي في الجزائر والوفود العسكرية الأجنبية التي قدمت إلى الجزائر وشخصيات وطنية وقادة فعاليات المجتمع المدني.

وتجمع عدد غفير من المواطنين خارج قصر الشعب في انتظار دورهم بالدخول والقاء النظرة الأخيرة على جثمان قائد الجيش الذي سيشيع إلى مثواه الاخير بعد صلاة الظهر بمربع الشهداء بمقبرة العالية.

وينقل الجثمان إلى المقبرة من خلال عربة مكشوفة تجوب الشوارع والساحات الرئيسة للعاصمة الجزائرية.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أقر حدادا وطنيا لـثلاثة أيام، وسبعة أيام للمؤسسات العسكرية، بينما دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الظهر مباشرة.