العراق: اعتقال خلية إرهابية مرتبطة بجهات أجنبية

المصدر: بغداد- وكالات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، في العراق، عن اعتقال خلية «إرهابية» وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية.

وقالت الاستخبارات بحسب التلفزيون الرسمي، إنه «تم إلقاء القبض على خلية إرهابية في وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية تعمل على زعزعة أمن البلاد».

وتعلن القوات الأمنية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم عدة منها «الإرهاب» في بغداد والمحافظات. وقبل أسبوع أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عن اعتقال إرهابي متورط في إطلاق الصواريخ على معسكرات في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وتعرضت قاعدة عين الأسد، التي تتمركز فيها قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق في الثالث من ديسمبر الجاري، إلى هجوم بخمسة صواريخ دون وقوع خسائر.