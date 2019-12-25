إثيوبيا: سد النهضة يحتاج 1.26 مليار دولار

المصدر: أديس أبابا - وكالات

قامت اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الموارد الطبيعية والري والطاقة في البرلمان بزيارة مشروع سد النهضة الإثيوبي، حيث تم إطلاع أعضاء اللجنة على الوضع الحالي للمشروع من قبل المدير العام للمشروع كيفل هورو. وأخبر المدير اللجنة أن نحو 70 في المئة من الأعمال في المشروع اكتملت.

وقال إن الأعمال في الوحدتين 9 و10، التوربينين اللذين تم التخطيط لهما لتوليد الطاقة قبل الانتهاء الكامل من المشروع، تسير بشكل جيد. ووفقاً للمهندس كيفل، من المتوقع أن يولد التوربينان ما مجموعه 750 ميغاوات من الكهرباء في أوائل 2021. وأشار المدير العام إلى أن البلاد أنفقت حتى الآن 3.11 مليارات دولار على المشروع، وهناك حاجة إلى 1.26 مليار دولار إضافية لإنهاء المشروع.