بوتين: قواتنا في الساحل السوري ضمان لأمن المنطقة

المصدر: موسكو-وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وجود القوات المسلحة الروسية في ميناء طرطوس السوري ومطار حميميم يُعدّ ضماناً للسلام والاستقرار في هذا البلد.

جاء ذلك في اجتماع هيئة قيادة وزارة الدفاع الروسية، وقال بوتين: «يواصل الجيش الروسي أداء دور رئيس في تحقيق السلام في سوريا. على سبيل المثال، تعتبر مجموعة القوات الجوية والسفن والغواصات ، بما في ذلك تلك الموجودة في مطار حميميم والقاعدة البحرية في ميناء طرطوس، ضامنين للسلام والاستقرار في هذا البلد».

هذا، ووقّعت موسكو ودمشق، في وقت سابق، على اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس. وتسمح الاتفاقية بوجود 11 سفينة حربية، بما في ذلك النووية منها في آن واحد، لمدة 49 عاماً، مع إمكانية التجديد التلقائي لفترات لمدة 25 عاماً .