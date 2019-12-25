ربا.. معاناة سنوات أربع تنهيها عودة الأب المغيّب

المصدر: ■ تعز - صلاح صالح

صفقة تبادل أثمرت عن إفراج ميليشيا الحوثي عن 75 مختطفاً مدنياً، مقابل إطلاق سراح 60 من عناصرها الذين أسرهم الجيش الوطني اليمني في تعز.

كان المعلم عبدالحميد جعفر والد الطبيبة ربا، المصورة والمطببة لجراحات تعز من ضمن المفرج عنهم، لم يخش جعفر الميليشيا الحوثية إذ كان رافضاً لممارساتها ومن أكثر المنتقدين للمتواطئين معها في القرية التي يقطنون عبر أكثر من خمس سنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت مأساة عائلة الأستاذ عبدالحميد جعفر عندما كانت ابنته ربا تدرس الطب في تعز، إذ داهمت الميليشيا المنزل في مديرية ماوية شرق تعز واعتقلته ونقلته إلى معتقلات صنعاء، ومن يومها لم تسمع ربا ولا أخواتها ولا والدتها المكلومة خبراً عن والدها وما إذا كان حياً يرزق أم لا.

فقدان سند

عملت ربا جعفر خمسة أعوام متطوعة بمستشفى الثورة في تعز مغامرة بحياتها لأجل إنقاذ حياة المرضى، في وقت كان القصف الحوثي على أشده على المستشفى من التلال المجاورة.

فيما كانت تموت وأسرتها في اليوم ألف مرة والنفوس بين يأس ورجاء أملاً في خبر يطمئن على الأب المغيّب. تقول ربا مخاطبة أبيها: «لا تقلق مازلت أتنفس، لكني أشعر بالاختناق كلما مرت بخاطري فكرة أنك تتعرض للتعذيب، منذ آخر يوم رأيتك فيه والحياة تنتزع مني، كلما حاولت إنعاشها بخبر الإفراج عنك، يقبر الأمل من جديد».

نهاية فراق

وبعد طول انتظار أسفرت صفقة تبادلية للأسرى والمعتقلين عن إفراج ميليشيا الحوثي عن 75 مختطفاً مدنياً، مقابل إطلاق سراح 60 عنصراً حوثياً كانوا أسرى لدى قوات الجيش الوطني في تعز.

كان المعلم عبدالحميد جعفر من ضمن المفرج عنهم، فيما تناوبت ابنته ربا مشاعر الحزن والفرح ممزوجة بدموع الشوق وألم الفراق، طغت المشاعر الإنسانية على لقاء الأب بابنته بعد أربعة أعوام من الفراق، عناق أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن فرحاً وابتهاجاً بعودة الأب المعلم إلى أسرته.

لم يستطع الحاضرون حبس دموعهم وهم يشاهدون هذا الموقف، سالت مشاعرهم فرحة باللقاء وحزناً أيضاً على الكثير من المعتقلين والمختطفين المغيبين في سجون الحوثي، فوراء كل مختطف قصة حزن عمرها سنوات، وقصص معاناة ربما لن تمحوها الأيام.