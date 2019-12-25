السعودية: ندعم منظمة التعاون الإسلامي التي تمثّل بيتاً جامعاً للأمة

المصدر: ■ الرياض - واس

شدّد مجلس الوزراء السعودي على الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي، وسعيها نحو تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء السعودي تشديده على الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي، بوصفها بيتاً جامعاً للعمل الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969، وصوتاً موحداً للأمة الإسلامية.

وقال: «المملكة تتشرف باستضافتها لمقر منظمة التعاون الإسلامي، ودعمها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية».كما تطرق المجلس إلى ما شدد عليه المجلس الأعلى لـمجلس التعاون الخليجي في دورته الأربعين، من أهمية دور دول المجلس في تعزيز استقرار المنطقة، والحرص على استتباب أمنها وما تتطلبه المرحلة من مواجهة التحديات التي تمر بها.

وأعرب المجلس عن ترحيبه بما ورد في البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية «إعلان الرياض»، مضيفاً أنه يبارك توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع والمحافظة على الاستقرار.

كما أكد مجلس الوزراء السعودي أن توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض يعتبر خطوة لنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة أن المجلس بارك هذه الاتفاقية التي تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة التي حرص خادم الحرمين الشريفين على إكمال متطلباتها في إطار رؤيته المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.