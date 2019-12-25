السعودية والكويت: اتفاقية لإنتاج النفط من الحقول

المصدر: ■ الرياض، الكويت - وكالات

وقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، أمس، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاتفاقية وقعت بدولة الكويت، ووقع الاتفاقية الملحقة، عن الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، وعن الجانب الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية.

أما مذكرة التفاهم، فقد وقعها عن الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وعن الجانب الكويتي خالد علي الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن حصة المملكة من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، حيث سيكون إنتاج المملكة 9.744 ملايين برميل يومياً من النفط الخام التزاماً بهدفها المحدد في اتفاق «أوبك+» الأخير.

إنجاز تاريخي

وقد أكد الجانبان أن توقيع الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم هي تجسيد للعلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتوجيهات من لدنهما، وولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع.

وأضاف البيان: «تم هذا الإنجاز التاريخي من خلال التعاون الكبير بين فرق العمل السياسية والفنية والقانونية من كلا الجانبين التي بذلت جهودا كبيرة في تحقيق رؤية القيادتين في البلدين الشقيقين وبما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين».