منظمة: الاختفاء القسري مسؤولية السراج

المصدر: لندن - وكالات

حمّلت منظمة حقوقية دولية، حكومة الوفاق الليبية مسؤولية ارتفاع جرائم الخطف والاختفاء القسري في العاصمة طرابلس.

وطالبت منظمة «رصد الجرائم الليبية» (غير حكومية مقرها لندن)، في بيان، حكومة الوفاق الليبية التي تسيطر على طرابلس بإطلاق سراح المختطفين قسرياً من قبل الميليشيات التابعة للحكومة.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء تزايد عمليات الخطف والإخفاء القسري للمدنيين في مدينة طرابلس التي طالت رجال القانون والسياسيين والصحفيين.واستنكرت المنظمة الانتهاكات الجسيمة المتكررة لحقوق الإنسان في طرابلس، مشددة على ضرورة احترام المواطنين في العاصمة ومسؤولية وسلامة جميع المختطفين والمختفين قسريا.