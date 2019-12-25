اتجاه لتوسيع وسطاء السلام في السودان

المصدر: جوبا، الخرطوم- وكالات

وقع أحد قيادات الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية في السودان اتفاقاً نهائياً للسلام مغلقاً بذلك مسار الوسط أحد مسارات التفاوض الذي انطلق في جوبا..

وبالتزامن قال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي إن جهوداً تبذل حالياً لضم مصر وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي كوسيط للعملية التفاوضية بين الفرقاء في السودان، بعد انضمام تشاد رسمياً.

وأضاف مناوي، بحسب موقع العين الإخبارية: «الوفد التشادي انضم رسمياً كوسيط للعملية التفاوضية بين فرقاء السودان بجوبا كامتداد للجهود التي يبذلها الرئيس التشادي إدريس ديبي».

وتابع: «هناك دول أخرى ستنضم إلى الوساطة، ونتطلع ونسعى لانضمام مصر وإثيوبيا بجانب الاتحاد الأفريقي، ما يساهم في الاستقرار وتحقيق السلام وكضامن لتنفيذ الاتفاقية الذي سيتم التوقيع عليها».

إلى ذلك هنأ الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات جوبا، جماهير الشعب السوداني ببدء مرحلة التوقيعات على مسارات السلام. وأكد في كلمته خلال توقيع اتفاق سلام مسار الوسط حرص الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق السلام الشامل.