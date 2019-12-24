العثور على مستودع أسلحة في بئر بعمق 35 متراً بحمص

المصدر: دبي - البيان

عثرت الجهات الأمنية في سوريا على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة مخبأة في قاع بئر بعمق 35 متراً.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية إنه تم العثور على هذه الأسلحة في مزارع قرية السعن الأسود في منطقة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وقد تم إخفاؤها داخل بئر في أحد البساتين المحيطة بالقرية.

وشملت الأسلحة المضبوطة رشاشات متوسطة بالإضافة إلى القنابل اليدوية والصواريخ المحمولة على الكتف ورشاشات الدوشكا وقذائف "أر بي جي" وحشوات متفجرة وبنادق آلية مختلفة وأجهزة اتصال ومناظير ليلية وذخائر مختلفة.

وكانت الجهات الأمنية في سوريا عثرت في ريف القنيطرة، أول من أمس، على ذخائر وأسلحة ومعدات وصواريخ من صناعة إسرائيلية "قذائف هاون عيار 120 مم وصواريخ بـ9 ورشاشات متوسطة وثقيلة 37 مم وقاعدة إطلاق رشاش رباعي وألغام فردية صناعة العدو الإسرائيلي، بحسب وكالة "سانا" السورية.