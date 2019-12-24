16 دولة مدّت الكويت بمعلومات حول شبهات غسل أموال

المصدر: ■ الكويت - د.ب.أ

كشفت مصادر مطلعة أن الكويت تلقت معلومات من 16 دولة حول شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب خلال السنة المالية 2018 /‏2019، تضمنت بيانات 42 قضية.

وتحصل الكويت على تلك المعلومات أو تتيحها لدول أخرى في إطار التعاون الدولي بواسطة آلية تبادل المعلومات الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفقاً لسلسلة من الإجراءات، وتطبيقاً لمبادئ منظمة مجموعة «أيجمونت» لوحدات التحريات المالية.

وأشارت المصادر إلى أن «22 دولة طلبت من الكويت معلومات حول شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب خلال الفترة نفسها، بينما لم تطلب الكويت معلومات مشابهة سوى من دولتين فقط». ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر، أمس، عن المصادر القول إن الكويت طلبت معلومات لمرة واحدة من دولة مجاورة وأخرى من هونغ كونغ، فيما بلغ عدد طلبات المعلومات من الكويت 32 طلباً من 22 دولة.