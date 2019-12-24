الحجرف: تكاتف الجهود يلبي طموحات دول التعاون

المصدر: ■ الرياض - وام

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض أمس، الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام المعين لمجلس التعاون.

ورحب الزياني بالحجرف وهنأه بمباركة قادة دول مجلس التعاون، تعيينه في منصب الأمين العام لمجلس التعاون، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.

وأشاد الأمين العام بالجهود المخلصة التي يبذلها منسوبو الأمانة العامة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون، منوهاً بما لمسه منهم من كفاءة وقدرات وتعاون بناء أسهم في تطوير الأداء وتحقيق العديد من الإنجازات التكاملية وصولاً إلى الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.

وأعرب الحجرف عن شكره وتقديره للزياني على حفاوة الاستقبال والترحاب، معرباً عن فخره واعتزازه بمباركة قادة دول المجلس، لتعيينه في هذا المنصب الرفيع أميناً عاماً لمجلس التعاون، هذه المنظومة الإقليمية المهمة التي تجسد الروابط الوثيقة التي تجمع بين دول المجلس ومواطنيها الكرام.

وأكد أنه سيعمل، بالتعاون مع كافة قيادات ومنسوبي الأمانة العامة، على مواصلة الجهود المخلصة والدور البناء الذي تقوم به الأمانة العامة في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن تكاتف الجهود وتوحيدها من شأنه أن يلبي طموحات قادة دول المجلس، وتحقيق رؤيتهم المستقبلية لمسيرة التعاون الخليجي.

ونظمت الأمانة العامة بهذه المناسبة لقاءً بين الأمين العام المعين والقيادة التنفيذية من أمناء مساعدين ورؤساء قطاعات ومديري العموم، تم خلاله تبادل الأحاديث الودية حول المهام والواجبات التي تتولى القيام بها خدمة للعمل الخليجي المشترك.