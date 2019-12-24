مصرع مسؤول إمدادات الحوثيين في الضالع

المصدر: عدن - البيان

قتل مسؤول إمدادات ميليشيا الحوثي في محافظة الضالع، فيما هاجمت القوات المشتركة مواقع هذه الميليشيا الإيرانية في شمال المحافظة بالتزامن مع افتتاح الحوثيين مقبرة جديدة لقتلاهم في محافظة إب المجاورة.

وذكرت مصادر عسكرية أن مسؤول إمدادات ميليشيا الحوثي في الضالع أبو طلحة الصنعاني، لقي حتفه في بلدة بيت الشرجي التابعة لمديرية قعطبة، بعد ساعات على اجتماع لمشرفي الميليشيا في جبهات بتار والجُب والفاخر في مجمع الزقماء ببلدة حجر غربي محافظة الضالع، بهدف مناقشة أسباب الهزائم التي يتلقونها في هذه الجبهات.

وتوزيع التعزيزات التي أرسلت قبل أيام إلى هناك في محاولة لوقف تقدم القوات المشتركة نحو محافظة إب.

عملية نوعية

وفي سياق متصل، نفذ اللواء 30 مدرع في جبهة الفاخر بمديرية مريس بمحافظة الضالع، عملية نوعية على مواقع للميليشيا، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وحسب مصادر القوات المشتركة.

فإن مجموعة من منتسبي اللواء 30 مدرع المرابطة في موقع «الخرازة» شنت هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيا في منطقة «البطحاء» بالقرب من بيت الشراجي في جبهة الفاخر، نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

المصدر أوضح أن القوات المشتركة في موقع الخرازة صدت عدداً من محاولات التسلل قام بها الحوثيون، فيما تستمر الميليشيا في التحشيد للمنطقة، والتي تشهد عمليات قنص وتبادلاً للقصف بقذائف الهاون والعيارات الثقيلة.

ونشرت قوات الحزام الأمني نقاطاً ودوريات غرب مدينة قطعبة وصولاً إلى منطقة الفاخر على حدود محافظة إب بهدف تأمين المناطق التي تم تحريرها.

مقبرة جديدة

أما في محافظة إب المجاورة، فقد أكدت مصادر حكومية، أن ميليشيا الحوثي افتتحت مقبرة جديدة لقتلاها في جبهات محافظة الضالع بعد امتلاء مقابر مدينة إب. وقالت المصادر إن الميليشيا افتتحت المقبرة الجديدة، في شارع الثلاثين، غرب المدينة التي تخضع لسيطرتها وتقع على الطريق الذي يربط المحافظة ببلدة الفاخر في أطراف محافظة الضالع.

وحولت ميليشيا الحوثي مساحات واسعة من الأراضي التابعة لبعض المرافق الحكومية، في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، إلى مقابر جماعية لقتلاها، كما تم رصد استيلائها بقوة السلاح على أراضٍ خاصة في تلك المحافظات للغرض ذاته.