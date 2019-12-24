الموت يغيب رئيس أركان الجيش الجزائري

المصدر: دبي ـ البيان، وكالات

غيب الموت أمس نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، عن عمر ناهز 80 سنة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وأعلن عبد المجيد تبون، عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، وسبعة أيام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي. فيما تقرر تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير غداً، حيث سيتم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالعالية.

سكتة قلبية

وذكرت الرئاسة أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، توفي على الساعة السادسة صباحاً، بسكتة قلبية ألمت به في بيته، نُقل على إثرها إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، وكان آخر ظهور له خلال حفل تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، بقصر الأمم.

أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً جاء فيه:

«إنها لفاجعة أليمة قاسية أن تودّع الجزائر في هذا الوقت بالذات ـ وعلى حين غرة ـ قائداً عسكرياً بمآثر وخصال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وهو المجاهد رافق الجزائر أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد، لمِا حباهُ الله به من حكمة وتبصّر وصفاء ووفاء للجزائر وللشهداء الأبرار ومن إخلاص للشعب الجزائري الأبي».

كما عيّن الرئيس الجزائري قائد القوات البرية اللواء سعيد شنقريحة، رئيساً لأركان الجيش الوطني الشعبي بالإنابة، خلفاً للراحل أحمد قايد صالح.

نبل الأداء

أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أن الفريق أحمد قايد صالح الذي وافته المنية صباح أمس، كان «مثالاً لنبل الأداء وإخلاص العطاء للوطن وسيظل من عرفوه يحفظون له صفات المسؤول المحنك وثراء مسيرته».

من جهته تقدم رئيس مجلس الشعب الوطني سليمان شنين بتعازيه إثر وفاة قائد أركان الجيش، وقال: «رحم الله الفريق أحمد قايد صالح.. أدى ما عليه ووفى بعهده وأخرج البلاد من أزمة الشرعية وأمن حدودها وحفظ دماء الجزائريين». كما قال المرشح الرئاسي السابق، عبد القادر بن قرينة، إن الراحل سجل نفسه في قائمة الكبار.

وقال «أخذ الفقيد مسؤولياته كاملة مع قيادة المؤسسة لاسترجاع سيادة المؤسسات، والانتصار للحل الدستوري». كما عزى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، عائلة رئيس أركان الجيش، قائلاً إنه كان مثالاً للإخلاص.

عدالة

أعلنت السلطات الجزائرية إطلاق سراح 13 شخصاً من معتقلي الرأي، كانوا يقبعون في سجن الحراش، بتهمة حمل الراية من غير الراية الوطنية «الراية الأمازيغية»، ستة منهم استنفذوا عقوبة ستة أشهر وسبعة حكم عليهم بعقوبة ستة أشهر حبساً غير نافذ.

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