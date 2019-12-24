السلطات السورية تحجز على أموال رامي مخلوف

المصدر: دمشق ــ وكالات

أصدرت الجمارك السورية قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، وعدد آخر من رجال الأعمال إضافة إلى زوجاتهم.

ونص القرار الذي أصدرته المديرية العامة للجمارك بتفويض من وزارة المالية على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف، وكل من باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار بتروليوم سيرفيسز (المسجلة في بيروت).

وذكر القرار أن الحجز يأتي ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 243 /2019 مديرية مكافحة التهريب بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قدرت القيمة بنحو 1.9 مليار ليرة سورية وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليارات والرسوم 2.1 مليار ليرة.