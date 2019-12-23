السعودية تمنح المقيمين في 3 دول خليجية تأشيرة "حضور فعالية" مجانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت الجهات المختصة في السعودية قراراً بالسماح لكافة المقيمين النظاميين في ثلاث دول خليجية بدخول السعودية عبر عدد من المنافذ الحدودية، ومنحهم تأشيرة مجانية بمسمَّى "حضور فعالية"، جاء هذا القرار دعماً لختام فعاليات موسم الرياض، ووضع مزيد من التسهيلات التي تساهم في جذب السياح لحضور هذه الفعاليات وتحقيق النمو السياحي.



وذكرت مصادر مطلعة لـصحيفة «اليوم» السعودية ان الجهات المختصة حددت ثلاثة أيام فقط لمنح التأشيرة المجانية لمقيمي ثلاث دول خليجية هي: الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، حيث توافقت هذه الفترة مع الإجازة الأسبوعية الماضية خلال أيام الخميس والجمعة والتي انتهت السبت، فيما تلقت الإدارات ذات العلاقة بهذه المنافذ الحدودية تعميما يقضي بتنفيذ كل متطلبات هذا القرار، ومنح المقيمين النظاميين بهذه الدول الثلاث تأشيرة مجانية لحضور فعالية، وعمل كل التسهيلات اللازمة لخدمة السياح العابرين للمملكة.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع قرب ختام موسم الرياض من خلال مهرجان للموسيقى «MDL Beast»، والذي أقيم لأول مرة في العالم، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، وجمع الموسيقى والفن والثقافة، ويعد هذا الحدث العالمي الأبرز تتويجًا لنجاح «موسم الرياض» الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

وحققت المملكة نمواً سياحياً كبيراً ومتميزاً بعد أن أطلقت نظام العمل بالتأشيرة السياحية، التي تسمح بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة إلى المملكة، من خلال الموقع الإلكتروني أو فور وصولهم، وتبلغ تكلفة التأشيرة ثلاثمائة ريال، يضاف إليها مبلغ 140 ريالا للتأمين الصحي، لتكون القيمة الإجمالية 440 ريالا لكل سائح، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، فيما تقرر أن تكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.