نجل خاشقجي يعلق على الأحكام الصادرة بحق المتهمين

المصدر: البيان الإلكتروني

رداً على حملة التشكيك بنزاهة القضاء السعودي والتأويلات التي صدرت من بعض الجهات، أكد صلاح خاشقجي نجل الراحل جمال خاشقجي نزاهة القضاء السعودي، وأشار في تغريدة له على حسابه في تويتر إلى أن عائلة خاشقجي تثق ثقة تامة بالعملية القضائية.

وقال: "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له".

ويشار إلى أن النائب العام السعودي أصدر اليوم الاثنين بيانا تضمن أحكاما ابتدائية بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية خاشقجي. كما استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصا. حيث تم إيقاف 21 شخصا منهم واستجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم.