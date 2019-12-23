المصدر: متابعة البيان الإلكتروني

أعلن تلفزيون النهار الجزائري عن وفاة أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 80 عاما، وذلك في وقت يشهد انقسامات سياسية مريرة حول الدور المهيمن للجيش في البلاد.

وتعصف احتجاجات شعبية بالجزائر منذ فبراير للمطالبة بتغيير النخبة الحاكمة بأسرها وابتعاد الجيش عن السياسة.

وولد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في 13 يناير 1940 في ولاية باتنة، والتحق وهو شاب بالحركة الوطنية، في سن السابعة عشر من عمره، يوم أول أغسطس 1957.

وتدرج سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و29 و39 لجيش التحرير الوطني.

وتمت ترقية قايد صالح، إلى رتبة لواء بتاريخ 05 يوليو 1993، وبتاريخ 1994 تم تعيينه صالح قائدا للقوات البرية.

وتم تعيينه بتاريخ 3 أغسطس 2004، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، ومن ثم تقلد رتبة فريق بتاريخ 5 يوليو 2006 .

و منذ 11 سبتمبر 2013 تم تعيينه نائبا لوزارة الدفاع الوطني، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.