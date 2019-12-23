الإفراج عن سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق

المصدر: البيان الإلكتروني

أفرجت السلطات المصرية، أمس الأحد، عن الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق.

وأكد الدكتور سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الإفراج عن والده ، وأنه متواجد الآن بين أسرته.

ورفض الدكتور سمير سامي عنان، التعليق حول الضوابط التى أدت للإفراج عّن الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق ، وفقاً لصحيفة اليوم السابع المصرية.

وكان المدعي العسكري المصري ، قد حظر النشر فى قضية الفريق سامي عنان، بعد إحالته عام 2018، لاتهامه في قضايا تتعلق بضوابط ولوائح القوات المسلحة.