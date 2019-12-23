أول جولة ميدانية للرئيس الجزائري الجديد

المصدر: الجزائر- وكالات

باشر، أمس، الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون أول نشاط رسمي له، بالإشراف على تدشين معرض الإنتاج الوطني في قصر المعارض في الجزائر العاصمة، وأعلن تبون عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة، إضافة إلى إنشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى للوطن.

وأشار الرئيس الجزائري خلال افتتاح الطبعة الـ 28 لمعرض الإنتاج الوطني: «سنعمل على استحداث أكبر عدد من الحاضنات على مستوى جل المدن الكبرى للبلاد، والتي ستكون تابعة لوزارة المؤسسات الناشئة والمصغرة».

يُذكر أنّ تبون قام بأداء اليمين الدستورية يوم الخميس، كما بدأ القيام بمهامه رئيساً في اليوم نفسه من خلال قبول استقالة رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي، وتعيين صبري بوقادوم بدلاً منه، لرئاسة حكومة تصريف الأعمال.