مجلس السيادة السوداني لـ«البيان»: نحو اختيار ولاة مدنيين

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

كشف عضو مجلس السيادة في السودان المتحدث الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان عن مشاورات واسعة، تجري الآن لاختيار ولاة مدنيين للولايات، كما أعلن في تشكيل لجان فرعية لإزالة التمكين ومحاربة الفساد بالولايات وفقاً لقانون تفكيك وإزالة دولة التمكين، الذي تم إقراره مؤخراً.

وقال الفكي الذي يشغل- أيضاً- منصب نائب رئيس اللجنة العليا لإزالة التمكين ومكافحة الفساد في تصريح خاص لـ«البيان»: إن قانون إزالة التمكين يسري في كل السودان، مشيراً إلى تشكيل لجان خاصة بإزالة التمكين في الولايات على حسب الهيكلة التي نص عليها القانون، وأن اللجنة المركزية لديها فروع في كل الولايات لإزالة التمكين في الولايات، وأكد أن ذلك يمضي جنباً إلى جنب مع الجهود الكبيرة الجارية في اختيار ولاة مدنيين للولايات، وهو الأمر الذي يتم النقاش حوله في مفاوضات جوبا.

سلام شامل

وفي ما يتعلق بتحقيق السلام أكد سليمان حرص الحكومة على إحداث سلام شامل، يؤدي إلى استقرار في كل ربوع البلاد، ما يقود إلى معالجة آثار الحرب في ما يلي قضايا النازحين واللاجئين، وإعدادهم بإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الطبيعية، حتى يتمكن كل المواطنين السودانيين عقب الـ36 شهراً المتبقية من عمر الفترة الانتقالية من الوصول إلى صناديق الانتخابات في جو معافى، فيه ضمان لاستقرار كل السودانيين في مناطقهم.

التحقيق

إلى ذلك، قال النائب العام في السودان تاج السر الحبر: إن النيابة العامة شرعت في التحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ العام 2003، وأكد أن المتهمين فيها قيادات من النظام المخلوع، ولفت في الوقت ذاته إلى أن جميع رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير يواجهون بلاغات جنائية، وأن بعضهم يواجهون تهماً تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.