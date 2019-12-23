التعديل الوزاري في مصر بداية التغيير

المصدر: القاهرة- محمد خالد

وافق مجلس النواب المصري، أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديل الوزاري الجديد، بحكومة المهندس مصطفي مدبولي، وهو التعديل الذي تضمن عدداً من التغييرات الجوهرية، سواء في ما يتعلق بدمج وفصل وزارات، وأيضاً استحداث وزارة دولة جديدة.

إضافة إلى الدماء الشابة، التي تم ضخها بالحكومة في منصب نواب الوزراء، مع استثمار نجاحات وزراء بالحكومة، سواء باستمرارهم في مناصبهم الوزارية أو بتكليفهم بملف جديد، كما هو الحال مع وزيرة السياحة السابقة، التي تولت في التعديل الجديد حقيبة التعاون الدولي.

ضمت التعديلات 10 وزراء جُدد، وخمسة عناصر نسائية (ثلاث وزيرات ونائبتان)، كما شهدت استحداث وزارة الدولة للإعلام، والتي تم تكليف الدكتور أسامة هيكل بها، كما تضمنت تولي رئيس الوزراء مسؤولية حقيبة الاستثمار والإصلاح الإداري بالإضافة إلى مهام منصبه.

وشمل التعديل كلاً من: خالد العناني، حقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان، وزيراً للعدل، وهالة السعيد، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيراً للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيراً للدولة للإعلام، والطيار محمد منار، وزيراً للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيراً للتضامن، والسيد القصير، وزيراً للزراعة، ونيفين جامع، وزيراً للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد، للمجالس النيابية.

بداية تغيير

يُفند المفكر السياسي المصري د.عبد المنعم سعيد، في تصريحات خاصة لـ«البيان» من القاهرة، دلالات التعديل الجديد وانعكاساته المرتقبة، مستهلاً حديثه باعتبار ذلك التعديل «بداية تغيير كبير يطرأ على الجانب الإداري للدولة المصرية».

ويشير سعيد إلى أن «الملاحظة الأساسية في التعديل الوزاري الجديد في مصر، أن استراتيجية دمج الوزارات قد بدأت بشكل ملحوظ، وسنجد أن عدد الوزارات قلَّ، فقد تم دمج السياحة مع الآثار، وحقيبة الاستثمار- بعد تولي رئيس الوزراء مسؤوليتها- ستكون عملياً من مسؤولية الهيئة العامة للاستثمار، التي تعمل مع رئيس الوزراء مباشرة».

الملاحظة الثانية أن «التعديلات تضمنت ضخ دماء جديدة، حتى صارت لدينا مجموعة في غالبيتها مختلفة عن المجموعة التي بدأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2014». ولفت في السياق ذاته إلى تكليف الدكتورة رانيا المشاط بحقيبة التعاون الدولي، وذلك استثماراً لنجاحاتها في السياحة، وبالتالي فهي «وزيرة ذات طبيعة استثمارية، وليست من أجل العمل على القروض».

قيادات جديدة

ولفت المفكر السياسي المصري، في معرض تصريحاته لـ«البيان» إلى أن «التعديل بداية تطور كبير، من أجل إعادة تنظيم الجانب التنفيذي بالدولة (..) وهناك درجة من التجريب ينطوي عليها ذلك التعديل، بخاصة في مسألة الدمج (..) هو بداية لمشروع كبير للتنظيم الإداري للدولة، بما في ذلك مسألة إدخال عناصر جديدة وشابة».