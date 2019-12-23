عودة 920 لاجئاً سورياً خلال 24 ساعة

المصدر: دمشق - وكالات

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا بأن 920 لاجئاً سورياًُ عادوا إلى بلادهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن إنه «خلال الـ24 ساعة الماضية عاد 920 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 298 لاجئاً (بينهم 90 امرأة و152 طفلاً) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 622 شخصاً (187 امرأة و317 طفلاً) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي».

وكان المركز أعلن في وقت سابق عن عودة 777 لاجئاً إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 318 لاجئاً (95 امرأة و162 طفلاً) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 459 شخصاً (138 امرأة و234 طفلاً).

وكان وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ أشار في تصريحات سابقة إلى أن «أكثر من 1000 لاجئ سوري يعودون يومياً إلى ديارهم»، مؤكداً أن «الوضع في ​سوريا​ عاد إلى وضعه الطبيعي، بفضل جهود الضباط والجنود والطيارين والبحارة الروس».

وأضاف: «نحن نشاهد فتح عشرات المؤسسات الجديدة كل يوم في هذه الدولة، وتعمل ​المستشفيات​ و​المدارس​، يتوجه الآلاف من ​الأطفال​ السوريين إلى هذه المدارس».

وأشار إلى «أننا لم نعد نتذكر أنه لكي يتمكن هؤلاء التلاميذ من التوجه إلى مدارسهم، قام الكثير من موظفينا وأطبائنا ومهندسينا وقادتنا، بكل ما هو ممكن، حتى تكون دراساتهم آمنة وحياتهم سالمة».