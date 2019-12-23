مقتل زعيم «حراس الدين» في غارة للتحالف

المصدر: إدلب - وكالات

أفادت مصادر ميدانية في سوريا بمقتل قائد تنظيم ما يسمى «حراس الدين» المتشدد، أبو خديجة الأردني في ريف إدلب، شمالي سوريا.

ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» عن المصدر أن أبو خديجة الأردني لقي مصرعه إثر استهداف سيارته بطائرة من دون طيار تابعة لقوات التحالف الدولي قرب بلدة ترمانين في ريف إدلب، أمس الأحد.

ويضم تنظيم «حراس الدين» كلاً من مجموعات «جيش الملاحم»، و«جيش الساحل»، و«جيش البادية»، و«سرايا الساحل»، و«سرية كابل»، و«جند الشريعة»، وفلول «جند الأقصى».

ويعد تنظيم «حراس الدين» منشقاً عن «هيئة تحرير الشام»؛ جبهة النصرة سابقاً، بسبب رفض قيادييه فك ارتباط الفصيل بـ«تنظيم القاعدة» الإرهابي.