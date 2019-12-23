58 نائباً أردنياً يطالبون بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل

المصدر: عمان - أ.ف.ب

طالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، أمس، بإعطاء «صفة الاستعجال» لمذكرة نيابية تطالب الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع إسرائيل لتزويد المملكة بالغاز، بداية عام 2020 ولمدة 15 عاماً بقيمة 10 مليارات دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) التي أوردت النبأ فإن «رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دعا خلال جلسة لمجلس النواب اللجنة القانونية النيابية إلى منح صفة الاستعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، تم تقديمه عبر مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائباً» من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائباً.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات أن «المقترح وصل اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها».

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها أعضاء في مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل. ففي 26 من مارس طالب مجلس النواب الحكومة بإلغاء الاتفاقية. وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن «اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (إسرائيل) مرفوضة برلمانياً وشعبياً وعلى الحكومة إلغاؤها»، مؤكداً أن «على الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية».

وفي 16 سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل «لا تتطلب موافقة مجلس الأمة» بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وبحسب قرار المحكمة فإن «الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة». واكتشفت إسرائيل سلسلة من حقوق الغاز البحرية في السنوات الأخيرة.