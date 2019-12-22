مجلس النواب المصري يوافق بالأغلبية على تعديل وزاري

المصدر: البيان الإلكتروني

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالأغلبية على تعديل وزاري شمل عدة وزارات ، وذلك في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

ونشر موقع "اليوم السابع"، قائمة التعديلات الوزارية الجديدة والتي شملت:

الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار والاصلاح الاداري جنباً إلي جانب مهامه الحالية. خالد العناني حقيبة السياحة والآثار المستشار عمر مروان وزيراً للعدل الدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط لتولى وزيرة التعاون الدولى أسامة هيكل وزير الإعلام محمد منار عنبه وزير الطيران المدني نيفين القباج وزيرة التضامن محمد مرزوق القصير وزير الزراعة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.



كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

إلى ذلك وافق المجلس على تعيين 11 نائبا للوزراء، وهم كالآتى:



1- غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات



2- منتصر حادق نائبا لوزير الطيران المدنى



3-أيمن عشور نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات



4- رضا حجازى نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين



5- أحمد طاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التطوير



6- علاء الدين خشبة نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية



7- محمد مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية



8- السيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان لشئون



9- رأفت عبد العزيز فهمى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية



10- غادة سليم نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة



11- طارق مصطفى توفيق نائبا للصحة