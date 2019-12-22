الأحزاب الكردية ترفض الدعوة لانتخابات مبكرة في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أن الحزب مستعد لخوض انتخابات مبكرة، مستدركاً أن الأوضاع الحالية غير ملائمة لإجراء الانتخابات المبكرة ولن تغير من الوضع شيئاً.

وقال الناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي، آرام ناجي، لشبكة رووداو الإعلامية: «العراق لا يتكوّن من الشيعة فقط ليقرروا إجراء انتخابات مبكرة بشكل أحادي، بل من الكرد والسنة ومكونات أخرى أيضاً ولابدّ من مشاورتهم وإقرار إجراء الانتخابات من عدمه بعد ذلك».

وأشار إلى أن «أغلب الأطراف الشيعية لا يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة وترى أن الوضع لا يتحمل إجراء الانتخابات، وفي الوقت ذاته الأطراف الكوردستانية -وخاصة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي- ليست مع الانتخابات المبكرة».

وعزا ذلك إلى سببين بالقول: «أولاً: الأوضاع الحالية غير ملائمة لإجراء الانتخابات، ثانياً: الانتخابات لن تغير من الأمر شيئاً، بل كل ما سيحصل أن بعض الأحزاب ستخسر أو تفوز بمقعدين أو ثلاثة». ولفت إلى أنه «نحن في الحزب الديمقراطي ليس لدي أي خوف من الانتخابات ومستعدون لخوضها، وواثقون من أنفسنا وناخبينا تمام الثقة».