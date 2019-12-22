تبون يعين مدير ديوانه وأمين عام الرئاسة

المصدر: الجزائر- وكالات

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،، محمد الأمين مسايد أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، ونور الدين عيادي مديراً لديوان الرئاسة.

وحسب بيان لرئاسة الجزائر فقد قرر الرئيس عبد المجيد تبون تعيين محمد الأمين مسايد أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، كما قرر تعيين نور الدين عيادي مديراً لديوان الرئاسة.

إلى ذلك، أثار خطاب تبون اهتمام الفئات المهمشة في المجتمع، عندما تحدث عن السكن، وتخفيف الضرائب والتعليم، حيث أكد أن الدولة ستلتزم برفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين، مع إلغاء الضريبة على صاحب الدخل الضعيف.

وألهب خطاب تبون وسائط التواصل الاجتماعي عندما تطرق إلى الجانب التعليمي والتربوي، معلناً وضع حل نهائي لمشكلة ثقل المحفظة مع مراجعة البرنامج الدراسي وتخفيفه.