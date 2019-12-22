حملة التحصين ضد شلل الأطفال بالعاصمة اليمنية المؤقتة

المصدر: عدن - سبا

تستعد فرق التحصين بالعاصمة المؤقتة عدن لتدشين فعاليات حملة التحصين الوطنية ضد شلل الأطفال، والتي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان الأسبوع المقبل.

وأوضح مدير إدارة التحصين في عدن فيصل الصاعدي، أنّ الحملة تستهدف 139 ألفاً و181 طفلاً وطفلة من عمر يوم وحتى الخامسة من العمر، مشيراً إلى أنّ الفرق البالغ عددها 640 فرقة بين ثابت ومتحرك وبقوام بشري يصل إلى 1235 كادراً ستعمل على زيارة 156 ألفاً و671 منزلاً في عموم مديريات عدن، لافتاً إلى أنّ 100 مشرف سيعملون ميدانياً يؤازرهم 16 مشرف مديرية و6 مشرفي محافظة.

ودعا الصاعدي، خطباء المساجد وأولياء الأمور والشخصيات الاجتماعية المؤثرة إلى الإسهام في إنجاح فعاليات حملة التحصين ضد شلل الأطفال.