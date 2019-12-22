خسائر ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي اليمني تتضاعف

المصدر: الحديدة - وكالات

تضاعفت خسائر ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي اليمني، مع وصول عشرات الجثث والمصابين إلى مستشفيات الحديدة وصنعاء خلال ثلاثة أيام.

وكشفت القوات المشتركة، أن 13 قتيلاً و67 جريحاً من عناصر الميليشيا استقبلتهم مستشفيات الحديدة وصنعاء خلال الثلاثة أيام الماضية. وقتل وجرح العشرات في مواجهات وهجمات فاشلة ومحاولات تسلل نفذتها الميليشيا الحوثية خلال الأيام الثلاثة الماضية تباعاً في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس، وفق البيان.

وفي السياق ذاته، قصفت ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية ومزارع المواطنين غرب التحيتا، جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا استهدفت المزارع وحظائر تربية الدواجن المملوكة للمواطنين في المنطقة ودمرتها بالكامل.