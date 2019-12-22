جامعة الدول العربية: قرار «الجنائية» خطوة نوعية

المصدر: القاهرة - وام

أكدت جامعة الدول العربية أن اعتزام المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة نوعية مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي.



ورحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي في تصريح إن هذا القرار خطوة نوعية مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها. وأوضح أن هذا القرار هو الأكثر إلحاحاً في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة.



كما اعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي قرار المحكمة، انتصاراً للعدالة وللحق الفلسطيني ولكل فلسطيني ظلمته دولة الاحتلال وارتكبت بحقه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.