الحريري يخاطب أنصاره

المصدر: بيروت - د.ب.أ

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، المتظاهرين بالتعبير عن مشاعرهم بطريقة سلمية، دون التعرض للجيش أو القوى الأمنية.

جاء ذلك بعد لقاء الحريري رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة جديدة حسان دياب بالمجلس النيابي، في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي يقوم بها دياب لتشكيل الحكومة.

وقال الحريري في مجلس النواب مخاطباً المتظاهرين «كل واحد له الحق في التعبير عن مشاعره، وأتمنى على الجميع التعبير عن مشاعره بطريقة سلمية، لأن الجيش جيشنا كذلك قوى الأمن الداخلي».

وأضاف: «أتمنى على الجميع التعبير عن الموقف بالتظاهر السلمي. نحن أولاد رفيق الحريري، تعودنا على طريقة وسنتابع هذا الأسلوب، وأتمنى الخير من الاستشارات»، مشيراً إلى أن «كتلة المستقبل ستعرب عن موقفها».