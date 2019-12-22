90 يوماً على إضراب الأسير أحمد زهران

المصدر: رام الله - وفا

واصل الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال، أحمد زهران، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي، في ظروف صحية صعبة، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن الأسير زهران في عيادة سجن «الرملة»، بعد أن تم نقله قبل نحو أسبوع من مستشفى «كابلان» الإسرائيلي، حيث يعاني صداعاً، وآلاماً في المفاصل، وإعياءً شديداً، ونقصاً في كمية السوائل والأملاح في جسمه، وفقد 30 كيلوغراماً من وزنه.

ولفت عبد ربه إلى أن محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في «عوفر» كانت قد أجّلت جلستها للأسير زهران التي عُقدت الخميس الماضي حتى الاثنين المقبل، للنظر في الاستئناف المقدّم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري.