روسيا تحذر تركيا من التدخل العسكري في ليبيا

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

مع وصوله إلى تخوم منطقة صلاح الدين في طرابلس، لجأت حكومة الوفاق الليبية لاستجداء عدد من الدول، مطالبة إياها بالتدخل من أجل إنقاذها، فيما حذرت روسيا من أي تدخل عسكري لتركيا، مشيرة إلى أن إمكانية استقدام جنود أتراك إلى ليبيا يعد مصدر قلق لروسيا، وأن مثل هذه الخطوة ستثير ردود فعل من قبل دول الجوار.



وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق في بيان نشر على صفحته في فيسبوك، أن «رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وجه رسائل إلى رؤساء خمس دول طالب فيها هذه الدول بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني»، بينما منح الجيش الليبي ميليشيات مصراتة 3 أيام لسحب مقاتليها من العاصمة الليبية وسرت، مؤكداً قصفه مخازن أسلحة تركية.



وقال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إن الميليشيات الإرهابية تهيئ مدن مصراتة وطرابلس وزوارة لتكون مركزاً للقوات التركية في ليبيا.



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