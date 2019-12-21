الجيش السوري يطلق معركة إدلب الكبرى

المصدر: دمشق - البيان، وكالات

بدأت العملية العسكرية الروسية السورية لانتزاع إدلب وريفها الجنوبي من سيطرة القوى الإرهابية المتمثلة بهيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، إذ نفذت عمليات قصف مكثف استهدفت مناطق الهيئة في معرة النعمان ما أدى إلى مقتل نحو 80 شخصاً وعملية نزوح كبيرة باتجاه الحدود التركية السورية.

وأطلق الجيش السوري اسم معركة إدلب الكبرى، في محاولة لانتزاع آخر جيب من جيوب الفصائل الإرهابية في الشمال السوري وعودة هيمنة الدولة. وبدأت العملية بتمهيد ناري على مواقع المسلحين في إدلب وتحرك بري لقوات الفرقة 25، بمشاركة نخبة الفرق العسكرية السورية.

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