«إعلان أبوظبي» يدعو العالم لتعزيز مكافحة الفساد

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «إعلان أبوظبي» في ختام أعماله أمس.

وتضمن الإعلان الصادر عن المؤتمر الذي استضافته أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري، 12 بنداً من أبرزها التأكيد على أهمية دور الأجهزة الرقابية والتعاون بينها وبين الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد، كما ركز على أهمية الأخذ بالتوصيات الصادرة عن هذه الأجهزة بما يدعم جهود مكافحة الفساد.

وقال الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، إن «إعلان أبوظبي» حث على ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم في عمليات مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد.

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