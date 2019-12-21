الإمارات: العالم الإسلامي لن ينهض بغياب الحضور العربي

المصدر: دبي، المنامة - البيان

حذرت دولة الإمارات من تداعيات محاولات البعض تغييب الحضور العربي على العالم الإسلامي. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن العالم الإسلامي لا يمكن أن ينهض بغياب الحضور العربي، وإن التفريق والتحزب لم يكونا أبداً الحل.

وكتب معاليه في تغريدة على تويتر: «هل بالإمكان أن ينهض العالم الإسلامي بغياب الحضور العربي؟ وهل ينهض بغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف؟ الإجابة الواضحة هي النفي، فالاستقطاب والتفريق والتحزب لم يكن أبداً الحل ولن يكون».

في السياق، أدان سياسيون في تصريحات لـ«البيان» محاولات اختلاق محاور تستهدف الحضور العربي والثقل الإسلامي والعالمي الذي تمثله السعودية في حل قضايا الأمة، ووصفوا انعقاد أي قمة خارج الإطار التنظيمي لمنظمة التعاون الإسلامي بـ«المشبوهة»، ومؤامرة لإيجاد بديل لمنظمة التعاون الإسلامي ودور السعودية المركزي في تمثيل قضايا المسلمين.