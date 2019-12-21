اجتماع في مصر يبحث السلم والأمن في أفريقيا

المصدر: القاهرة - د ب أ

اختتم وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في الدول الأفريقية، بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر، الليلة قبل الماضية، فعاليات اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن في أفريقيا.وتم التوصل خلال الفعاليات إلى توصيات ومقترحات لخطوات عملية وطموحة تعالج جذور الأزمات التي تعاني منها معظم دول القارة في مجال السلم والأمن، وذلك من خلال تناول عدد من القضايا المهمة.

ومن أبرزها مناقشة جهود الاتحاد الأفريقي بشأن إسكات البنادق والأسلحة في أفريقيا بحلول عام 2020، ومناقشة عقيدة الاتحاد الأفريقي بشأن عمليات حفظ السلام والمبادئ التوجيهية للتحقق من قدرات القوة الأفريقية الجاهزة ومناقشة المبادرة المقدمة من مصر لخريطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام في أفريقيا.