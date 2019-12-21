485 قتيلاً عراقياً منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، أن إجمالي ضحايا التظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر بلغ 485 قتيلا وأكثر من 27الف مصاب.

وقال عضو مجلس المفوضية علي البياتي إن عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين بلغ 48 شخصاً حسب الشكاوى المستلمة من قبل مفوضية حقوق الإنسان«. وذكر أن سكوت الحكومة العراقية عن ظاهرة اغتيال وخطف الناشطين من قبل عصابات الجريمة لايمكن أن يفهم إلا أنها معاقبة للمتظاهرين لأنهم تسببوا في إسقاطها».

ويشهد العراق مظاهرات احتجاجية غير مسبوقة في بغداد و9 محافظات جنوبية رافقها عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع للمطالبة بإصلاح العملية السياسية.