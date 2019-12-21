إسرائيل تعاقب صيادي غزة وتقصف القطاع المحاصر

المصدر: غزة - وكالات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواقع في قطاع غزة. وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقعاً في بلدة بيت لاهيا وموقعاً آخر في محافظة خان يونس جنوب القطاع. وفي وقت لاحق استهدفت طائرات الاحتلال من دون طيار (استطلاع) بصاروخين أرضاً زراعية في محيط مطار الشهيد ياسر عرفات المدمر جنوب محافظة رفح جنوب قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية في منطقة الصيد البحري قبالة غزة تحت حجج ومزاعم واهية. وقالت الهيئة الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية، إنه «تم تقليص منطقة الصيد البحري في غزة إلى 10 أميال بحرية حتى إشعار آخر».

وتقوم إسرائيل باستمرار بتعديل منطقة الصيد البحري وفقاً لمستوى التوتر حول غزة، وتسمح أحياناً للمراكب بالصيد حتى مسافة 15 ميلاً بحرياً، وأحياناً أخرى تقلصها إلى ستة أميال أو تحظر الصيد فيها كلياً.