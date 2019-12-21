قذائف هاون بمواجهات عشائرية في العراق

المصدر: أربيل - وكالات

دعا النائب عن محافظة ديالى أحمد مظهر الجبوري، القوات الأمنية إلى التدخل لفض النزاعات المسلحة التي تتكرر بين العشائر في ناحية أبي صيدا. وقال الجبوري لشبكة رووداو الإعلامية إن «الساعات القليلة الماضية شهدت معارك عنيفة بين العشائر في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى أسفرت عن وقوع ضحايا».

وكشف النائب عن ديالى أن «عشائر ناحية أبي صيدا استخدمت أسلحة متوسطة وخفيفة في نزاع مسلح بين عشيرتين». مؤكداً أن «20 قذيفة هاون استخدمت أثناء القتال بين العشيرتين؛ فضلاً عن الأسلحة المتوسطة والخفيفة». كما أكد سقوط قتلى وجرحى اثر النزاع المسلح دون توفر حصيلة نهائية لأعداد الضحايا.

وحذر الجبوري من تصاعد حدة النزاعات المسلحة بين العشائر بالرغم من تدخل القوات الأمنية المحدود في ناحية أبي صيدا.